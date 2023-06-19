Hazine iki ihalede 50 milyar TL borçlandı

İSTANBUL / EKONOMİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün iki ayrı borçlanma ihalesi gerçekleştirdi. Hazine, ihalelerde toplam 21 milyar 742 milyon TL borçlandı. İhaleler öncesinde kamu kuruluşlarına ve piyasa yapıcılarına yapılan 28 milyar 250 milyon TL net rekabetçi olmayan tekliflere satışlarla birlikte bugünkü toplam satış tutarı 49 milyar 992 milyon TL'ye ulaştı. Haziranda 50 milyar TL iç borçlanma hedefleyen Hazine bugünkü iki ihalede bu miktara ulaştı. Geçen hafta düzenlenen iki ihale ile birlikte Hazine’nin bugünkü iki ihale öncesi toplam borçlanması 56.5 milyar liraya çıktı.

4 yıl vadeli TLREF'e endeksli tahvilin ilk kez ihraç edildiği ihalede net 3 milyar 910,1 milyon TL satış yapıldı. İhaleye nominal olarak 7 milyar 936 milyon TL teklif gelirken, nominal satış 4 milyar 195 milyon olarak gerçekleşti. İhalede; ortalama minimum fiyat 90.9 TL, ortalama fiyat 93.21 TL, dönemsel faiz yüzde 3,36 oldu. TLREF'e endeksli tahvil ihalesi öncesinde kamuya satış olmadı. Piyasa yapıcılarına 3 milyar 500 milyon TL net satış yapıldı. Piyasa yapıcı bankaların net teklif tutarı ise 5 milyar 890 milyon TL oldu.

ROT dahil 82.2 milyar TL teklif geldi

5 yıl vadeli sabit kuponlu tahvilin yeniden ihraç edildiği ihalede net 17 milyar 831.9 milyon TL satış yapıldı. İhaleye nominal olarak 33 milyar 852 milyon TL teklif gelirken, nominal satış 20 milyar 261 milyon olarak gerçekleşti. İhalede; ortalama minimum fiyat 87.504 TL, ortalama fiyat 88.011 TL, ortalama basit faiz yüzde 17,25, ortalama bileşik faiz yüzde 17,99 oldu. Sabit kuponlu tahvil ihalesi öncesinde kamuya 750 milyon TL, piyasa yapıcılarına 24 milyar milyon TL net satış yapıldı. Piyasa yapıcı bankaların net teklif tutarı ise 48 milyar 321 milyon TL oldu.