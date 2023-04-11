Hazine, iki ihaleyle 15,5 milyar TL borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 3 yıl (1.239 Gün) vadeli ve 10 Yıl (3.472 gün) vadeli sabit kuponlu tahvil ihaleleri gerçekleştirdi.

3 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesinde net satış 169,5 milyon TL olurken, satışların nominal tutarı 157 milyon TL oldu.

İhaleye 416 milyon TL nominal teklifin geldi.

İhalede bileşik faiz en düşük yüzde 14,92, ortalama yüzde 14,99, en yüksek yüzde 15,21 olurken, basit faiz ortalama yüzde 14,47 seviyesinde geldi.

İhalede minimum 107.374 TL, ortalama 107.940 TL fiyat oluştu.

Tahvil ihalesinde satılan 6 ayda bir kupon ödemeli kağıtlar 12 Nisan 2023 Çarşamba günü ihraç edilecek. Yeniden ihraç edilen tahvilin geri ödemesi 2 Eylül 2026 tarihinde yapılacak.

10 Yıl Vadeli İhale

10 yıl vadeli sabit kuponlu ihalede 9 milyar 189 milyon TL teklif gelirken, net satış 6 milyar 477,1 milyon TL oldu. Satışların nominal tutarı 6 milyar 767 milyon TL olarak gerçekleşti.

İhalede bileşik faiz en düşük yüzde 12,20, ortalama yüzde 12,39, en yüksek yüzde 12,53 olurken, basit faiz ortalama yüzde 12,02 seviyesinde oluştu

İhalede minimum fiyat 95.003 TL, ortalama fiyat 95.716 TL olarak belirlendi.

Yeniden ihraç edilecek 6 ayda bir kupon ödemeli tahvilin valörü 12 Nisan 2023 Çarşamba, geri ödemesi 13 Ekim 2032 tarihinde olacak.