Hazine, iki ihaleyle 16,4 milyar TL borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 yıl (1.764 Gün) vadeli sabit kuponlu ve 10 Yıl (3.535 gün) vadeli TÜFE'ye endeksli tahvil ihracı gerçekleştirdi.

Sabit kuponlu tahvil ihalesinde net satış 5 milyar 825,3 milyon TL olurken, satışların nominal tutarı 6 milyar 668 milyon TL oldu.

İhaleye 14 milyar 652 milyon TL nominal teklifin geldi.

İhalede bileşik faiz en düşük yüzde 15,37, ortalama yüzde 17,61, en yüksek yüzde 18,20 olurken, basit faiz ortalama yüzde 16,90 seviyesinde geldi.

İhalede minimum 85.819 TL, ortalama 87.362 TL fiyat oluştu.

Tahvil ihalesinde satılan 6 ayda bir kupon ödemeli kağıtlar 10 Mayıs 2023 Çarşamba günü ihraç edilecek. Yeniden ihraç edilen tahvilin geri ödemesi 8 Mart 2028 tarihinde yapılacak.

TÜFE'ye Endeksli Tahvil

TÜFE'ye endeksli ihalede 8 milyar 830 milyon TL teklif gelirken, net satış 4 milyar 578,9 milyon TL oldu. Satışların nominal tutarı 4 milyar 35 milyon TL olarak gerçekleşti.

İhalede reel basit faiz oranı ortalama yüzde -0,07 olurken, reel bileşik faiz en düşük yüzde -1,02, ortalama yüzde -0,07, en yüksek yüzde 0,25 olarak belirlendi.

İhalede minimum fiyat 110.051 TL, ortalama fiyat 113.479 TL seviyesinde oluştu.

Yeniden ihraç edilecek tahvilin valörü 10 Mayıs 2023 Çarşamba günü olarak belirlendi. 6 ayda bir kupon ödemeli tahvilin geri ödemesi 12 Ocak 2033 tarihinde yapılacak.