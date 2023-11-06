Hazine, iki ihaleyle 18,6 milyar TL borçlandı

Hazine, 11 ay (343 gün) vadeli bono ve 4 yıl (1.435 gün) vadeli TLREF'e endeksli tahvil ihracı gerçekleştirdi. Toplam 6 milyar 561 milyon TL teklifin geldiği bono ihalesinde net satış 1 milyar 151,2 milyon TL, satışların nominal tutarı 1 milyar 581 milyon TL oldu.

İhalede bileşik faiz en düşük yüzde 36,28, ortalama yüzde 40,03, en yüksek yüzde 42,10 olarak gerçekleşti. Basit faiz ortalama yüzde 39,62 seviyesinde geldi.

İhalede minimum 71.812 TL, ortalama 72.813 TL fiyat oluştu.

Bono ihalesinde satılan kağıtlar 8 Kasım 2023 Çarşamba günü ihraç edilecek. Yeniden ihraç edilen bononun geri ödemesi 16 Ekim 2024 günü yapılacak.

TLREF'e Endeksli İhale

TLREF'e endeksli ihalede net satış 9 milyar 336 milyon TL olurken, satışların nominal tutarı 9 milyar 550 milyon TL olarak belirlendi. İhaleye katılanlar 22 milyar 963 milyon TL teklif verdiler.

İhalede dönemsel bileşik faiz en düşük yüzde 7,80, ortalama faiz yüzde 7,94, en yüksek yüzde 8,00 olarak belirlendi.

Tahvilin minimum fiyatı 97.280 TL, ortalama fiyatı 97.759 TL seviyesinde oluştu.

Yeniden ihraç edilecek 3 ayda bir kupon ödemeli tahvilin valörü 8 Kasım 2023 Çarşamba olurken, geri ödemesi 13 Ekim 2027 tarihinde yapılacak.