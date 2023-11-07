Hazine, iki ihaleyle 21,1 milyar TL borçlandı

Hazine, TL cinsinden 2 Yıl (693 gün) vadeli ve TL cinsinden 10 yıl (3.619 gün) vadeli iki sabit kuponlu tahvil için ihale gerçekleştirdi.

Hazine, 2 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesinde net 3 milyar 986,6 milyon TL satış yaptı. Nominal 23 milyar 949,0 milyon TL teklifin geldiği ihalede satışların nominal tutarı 5 milyar 838 milyon TL oldu.

Yeniden satışa çıkan tahvilin bileşik faizi en düşük yüzde 40,11, ortalama faizi yüzde 42,18, en yüksek faizi yüzde 42,55 seviyesinde oluştu. Basit faiz ise ortalama yüzde 38,48 olarak gerçekleşti.

Tahvilin minimum fiyatı 67.988 TL, ortalama fiyatı 68.286 TL seviyesinde oluştu.

Tahvil ihalesinde satılan kağıtlar 8 Kasım 2023 Çarşamba günü ihraç edilecek. Tahvilin itfa tarihi 1 Ekim 2025.

10 Yıllık İhale

Hazine'nin, 10 Yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesine 16 milyar 585,4 milyon TL teklif gelirken net satış 7 milyar 104,3 milyon TL oldu. İhalede satışların nominal tutarı 7 milyar 876,0 milyon TL olarak gerçekleşti.

Tahvilde bileşik faiz en düşük yüzde 30,88, ortalama faiz yüzde 31,98, en yüksek faiz yüzde 32,34 olarak belirlendi. Basit faiz ise ortalama yüzde 29,77 olarak gerçekleşti.