Hazine iki ihaleyle 26,8 milyar lira borçlandı

İlk ihalede, 5 yıl (1659 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 16,95 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin, yeniden ihracı yapıldı. İhalede, basit faiz yüzde 33,83, bileşik faiz yüzde 36,69 oldu.

Nominal teklifin 18 milyar 48 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 11 milyar 790 milyon lira, net satış 13 milyar 559,3 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 5 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 8 milyar 192 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 4 milyar 500 milyon liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede de 8 yıl (2758 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 13,1 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili, yeniden ihraç edildi. İhalede, reel basit faiz yüzde 31,03, reel bileşik faiz yüzde 33,43 oldu.

Nominal teklifin 17 milyar 977 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 830 milyon lira, net satış 2 milyar 749,5 milyon lira olarak hesaplandı.

Kamudan teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 5 milyar 902 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, iki ihalede toplam 26 milyar 808,8 milyon lira borçlandı.