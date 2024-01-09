Hazine, iki ihaleyle 33,8 milyar TL borçlandı

Hazine tarafından düzenlenen iki tahvil ihalesinde toplam satış 16 milyar 808,4 milyon TL olarak gerçekleşti. İhaleler öncesi yapılan 17 milyar 10 milyon TL ROT satışla birlikte toplam satış 33 milyar 818,4 milyon TL'ye ulaştı.

Hazine, 2 yıl (630 gün) vadeli sabit kuponlu ve 5 yıl (1.743 Gün) vadeli TÜFE'ye endeksli tahvil ihracı gerçekleştirdi.

Sabit kuponlu tahvil ihalesinde net satış 10 milyar 834,8 milyon TL olurken, satışların nominal tutarı 14 milyar 606 milyon TL oldu. İhaleye 45 milyar 356 milyon TL nominal teklifin geldi.

İhalede bileşik faiz en düşük yüzde 39,50, ortalama yüzde 40,14, en yüksek yüzde 40,41 olurken, basit faiz ortalama yüzde 36,77 seviyesinde geldi.

İhalede minimum 73.967 TL, ortalama 74.180 TL fiyat oluştu.

İhalede satılan 6 ayda bir kupon ödemeli kağıtlar 10 Ocak 2024 Çarşamba günü ihraç edilecek. Yeniden ihraç edilen tahvilin geri ödemesi 1 Ekim 2025 tarihinde yapılacak.

TÜFE'ye Endeksli Tahvil

TÜFE'ye endeksli tahvil ihalesinde 14 milyar 465 milyon TL teklif gelirken, net satış 5 milyar 973,6 milyon TL oldu. Satışların nominal tutarı 5 milyar 467 milyon TL olarak gerçekleşti.

İhalede reel basit faiz oranı ortalama yüzde 0,42 olurken, reel bileşik faiz en düşük yüzde 0,00, ortalama yüzde 0,42, en yüksek yüzde 0,60 olarak belirlendi.

İhalede minimum fiyat 108.331 TL, ortalama fiyat 109.266 TL seviyesinde oluştu.

Yeniden ihraç edilecek tahvilin valörü 10 Ocak 2024 Çarşamba günü olarak belirlendi. 6 ayda bir kupon ödemeli tahvilin geri ödemesi 18 Ekim 2028 tarihinde yapılacak.