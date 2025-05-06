Hazine, iki ihaleyle 35,3 milyar TL borçlandı

Hazine, 2 yıl (728 gün) vadeli sabit kuponlu ve 7 yıl (2.499 gün) vadeli değişken faizli tahvil ihracı gerçekleştirdi.

Toplam 20 milyar 536 milyon TL teklifin geldiği sabit kuponlu tahvil ihalesinde net satış 12 milyar 787 milyon TL, satışların nominal tutarı 13 milyar 58 milyon TL oldu.

İhalede bileşik faiz en düşük yüzde 45,93, ortalama yüzde 47,19, en yüksek yüzde 47,19 olarak gerçekleşti. Basit faiz ortalama yüzde 42,64 seviyesinde geldi.

İhalede minimum 97.607 TL, ortalama 97.625 TL fiyat oluştu.

Tahvil ihalesinde satılan kağıtlar 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü ihraç edilecek. İlk kez ihraç edilen 6 ayda kupon ödemeli tahvilin itfa tarihi 5 Mayıs 2027.

Değişken Faizli İhale

Değişken faizli tahvil ihalesinde net satış 5 milyar 518,6 milyon TL olurken, satışların nominal tutarı 6,4 milyar TL olarak gerçekleşti. İşlemciler ihalede 11,78 milyar TL teklif sundu.

İhalede dönemsel bileşik faiz en düşük yüzde 22,46, ortalama yüzde 22,77, en yüksek yüzde 22,98 seviyesinde oluştu.

Tahvilin minimum fiyatı 85.515 TL, ortalama fiyatı 86.229 TL olarak gerçekleşti.

Tahvil ihalesinde satılan kağıtlar 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü ihraç edilecek. Yeniden ihraç edilen 6 ayda bir kupon ödemeli tahvilin itfa tarihi 10 Mart 2032.