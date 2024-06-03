Hazine, iki ihaleyle 56,7 milyar TL borçlandı

Hazine, 2 yıl (623 gün) vadeli sabit kuponlu ve 5 yıl (1.792 Gün) vadeli TÜFE'ye endeksli tahvil ihracı gerçekleştirdi.

Sabit kuponlu tahvil ihalesinde net satış 22 milyar 814 milyon TL olurken, satışların nominal tutarı 20 milyar 975 milyon TL oldu. İhaleye 67 milyar 220,6 milyon TL ile rekor teklif geldi.

İhalede bileşik faiz en düşük yüzde 41,75, ortalama yüzde 41,94, en yüksek yüzde 42,00 olurken, basit faiz ortalama yüzde 38,28 seviyesinde geldi.

İhalede minimum 108.716 TL, ortalama 108.767 TL fiyat oluştu.

İhalede satılan 6 ayda bir kupon ödemeli kağıtlar 5 Haziran 2024 Çarşamba günü ihraç edilecek. Yeniden ihraç edilen tahvilin geri ödeme tarihi 18 Şubat 2026.

TÜFE'ye Endeksli Tahvil

TÜFE'ye endeksli tahvil ihalesinde 12 milyar 720 milyon TL teklif gelirken, net satış 4 milyar 842,1 milyon TL oldu. Satışların nominal tutarı 4 milyar 915 milyon TL olarak gerçekleşti.

İhalede reel basit faiz oranı ortalama yüzde 3,46 olurken, reel bileşik faiz en düşük yüzde 3,20, ortalama yüzde 3,49, en yüksek yüzde 3,75 olarak belirlendi.

İhalede minimum fiyat 97.390 TL, ortalama fiyat 98.517 TL seviyesinde oluştu.

Yeniden ihraç edilecek tahvilin valörü 5 Haziran 2024 Çarşamba günü olarak belirlendi. 6 ayda bir kupon ödemeli tahvilin geri ödeme tarihi 2 Mayıs 2029.