Hazine, iki ihaleyle 61,8 milyar TL borçlandı

Hazine, 5 Yıl (1.799 gün) vadeli TÜFE'ye endeksli ve 10 yıl (3.619 Gün) vadeli sabit kuponlu tahvil ihracı gerçekleştirdi.

TÜFE'ye endeksli ihalede 61 milyar 890 milyon TL teklif gelirken, net satış 25 milyar 366,5 milyon TL oldu. Satışların nominal tutarı 14 milyar 61 milyon TL olarak gerçekleşti.

İhalede reel basit faiz oranı eksi yüzde 11,23 olurken, reel bileşik faiz oranı eksi yüzde 10,91 oldu.

İhalede ortalama fiyat 180.403, en düşük fiyat ise 176.321 olarak gerçekleşti.

Yeniden ihraç edilecek tahvilin valörü 18 Ağustos 2023 Çarşamba günü olarak belirlendi. 6 ayda bir kupon ödemeli tahvilin geri ödemesi 19 Temmuz 2028 tarihinde yapılacak.

10 Yıl Vadeli Sabit Kuponlu İhale

Sabit kuponlu tahvil ihalesinde net satış 7 milyar 980,5 milyon TL olurken, satışların nominal tutarı 9 milyar 113 milyon TL oldu.

İhaleye 13 milyar 494 milyon TL nominal teklif geldi. İhalede minimum faiz yüzde 21,90, ortalama yüzde 22,18, en yüksek yüzde 22,50 oldu.

İhalede minimum 86.531 TL, ortalama 87.572 TL fiyat oluştu.

Satılan 6 ayda bir kupon ödemeli kağıtlar 16 Ağustos 2023 Çarşamba günü ihraç edilecek. Yeniden ihraç edilen tahvilin geri ödemesi 13 Temmuz 2033 tarihinde yapılacak.