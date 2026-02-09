Hazine, iki ihaleyle toplam 105,86 milyar TL borçlandı

Hazine tarafından düzenlenen iki tahvil ihalesinde toplam satış 53 milyar 965,1, milyon TL olarak gerçekleşti. İhaleler öncesi yapılan 51,9 milyar TL ROT satışla birlikte toplam satış 105 milyar 865,1 milyon TL'ye ulaştı.

Hazine, 4 yıl (1.428gün) vadeli TLREF'e endeksli ve 5 yıl (1.694 gün) vadeli sabit kuponlu tahvil ihracı gerçekleştirdi.

TLREF'e endeksli ihalede net satış 32 milyar 496 milyon TL olurken, satışların nominal tutarı 31 milyar 595 milyon TL olarak belirlendi. İhaleye katılanlar, 56 milyar 562 milyon TL teklif verdiler.

İhalede dönemsel bileşik faiz en düşük %18,41, ortalama faiz %18,55, en yüksek %18,61 olarak belirlendi.

Tahvilin minimum fiyatı 102.600 TL, ortalama fiyatı 102.852 TL seviyesinde oluştu.

Yeniden satışa çıkan, 6 ayda bir kupon ödemeli tahvilin valörü 11 Şubat 2026 Çarşamba olurken, geri ödeme tarihi 9 Ocak 2030.

Sabit kuponlu ihale

Toplam 31 milyar 945,1 milyon TL teklifin geldiği sabit kuponlu tahvil ihalesinde net satış 21 milyar 469,1 milyon TL, satışların nominal tutarı 17 milyar 956 milyon TL oldu.

İhalede bileşik faiz en düşük %32,60, ortalama %32,86, en yüksek %32,93 olarak gerçekleşti; basit faiz ortalama %30,53 seviyesinde geldi.

Yeniden satışa çıkan tahvilin minimum fiyatı 119.420 TL, ortalama fiyatı 119.565 TL seviyesinde oluştu.

Tahvil ihalesinde satılan kağıtlar 11 Şubat 2026 Çarşamba günü ihraç edilecek. Yeniden ihraç edilen 6 ayda bir kupon ödemeli tahvilin geri ödeme tarihi 2 Ekim 2030 olacak.