Hazine iki tahville 118 milyar TL borçlandı

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Hazine eylül ayı borçlanma takvimine iki tahville devam etti. Hazine'nin 5 yıl vadeli tahvil ihalesine 29 milyar 100 milyon TL teklif gelirken, net satış tutarı 23 milyar 700 milyon TL oldu. İhalede basit faiz yüzde 35,57, bileşik faiz ise yüzde 38,73 olarak gerçekleşti.

8 yıl vadeli tahvil ihalesinde teklif tutarı 34 milyar 490 milyon TL, net satış tutarı 24 milyar 950 milyon TL düzeyinde gerçekleşti. İhalede basit faiz yüzde 32,54, bileşik faiz yüzde 35,19 oldu.

İhale öncesi 69,3 milyar TL'lik borçlanma

Hazine ve Maliye Bakanlığı 5 yıl ve 8 yıl vadeli 6 ayda bir sabit kupon ödemeli devlet tahvillerinin yeniden ihraçları öncesinde piyasa yapıcılar ile kamudan toplam 69,3 milyar lira borçlandı.

5 yıl vadeli 6 ayda bir yüzde 16,63 kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı öncesi piyasa yapıcılardan 44,9 milyar lira teklif gelirken, 27 milyar lira satış gerçekleştirildi. Bu tahvilde kamuya 15,3 milyar lira satış oldu.

8 yıllık tahvilde 27 milyar TL'lik ihale öncesi satış

8 yıl vadeli 6 ayda bir yüzde 13,85 kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı öncesi piyasa yapıcılardan 36,8 milyar lira teklif gelirken, 22 milyar lira satış gerçekleştirildi. Bu tahvilde kamuya 5 milyar lira satış oldu.