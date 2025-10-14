Hazine iki tahville 61,1 milyar TL borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, iki ayrı tahvil ihalesi düzenledi.

2 yıl vadeli tahvil ihalesinde teklif tutarı 49,23 milyar TL, net satış tutarı 25,97 milyar TL olarak gerçekleşti. Basit faiz yüzde 37,04, bileşik faiz yüzde 40,46 seviyesinde oluştu.

10 yıl vadeli tahvil ihalesinde teklif tutarı 16,65 milyar TL, net satış tutarı 11,13 milyar TL oldu. Basit faiz yüzde 29,67, bileşik faiz yüzde 31,87 olarak belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 yıl vadeli 6 ayda bir sabit kupolu devlet tahvilinin ilk, 10 yıl vadeli 6 ayda bir sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı öncesinde piyasa yapıcılar ile kamudan 24 milyar lira borçlandı.

2 yıl vadeli tahvilin ilk ihracı öncesi piyasa yapıcılardan 21,3 milyar lira teklif geldi, satış tutarı 9,5 milyar lira oldu.

Bu tahvilde kamuya 10,3 milyar lira satış gerçekleştirildi. 10 yıl vadeli tahvilin ilk ihracı öncesi piyasa yapıcılardan 8,5 milyar lira teklif geldi, satış tutarı 4,25 milyar lira oldu. Bu tahvilde kamuya satış olmadı.