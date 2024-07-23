Hazine, kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi
Hazine, sabit kira getirili kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, sabit kira getirili kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Bakanlığımızca, 23 Temmuz 2024 tarihinde, 12.000.000.000,00 TL tutarında 24 Temmuz 2024 valörlü, 22 Temmuz 2026 itfa tarihli ve TRD220726T13 ISIN kodlu sabit kira getirili kira sertifikası ihracı gerçekleştirilmiştir.
Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi 23 Temmuz 2024 Salı günü İHS (T.C. Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi) vasıtasıyla T.C. Merkez Bankası tarafından iletilecektir."