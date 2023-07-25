Hazine, kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek

Hazine, finansman araçlarının çeşitlendirilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla ABD doları cinsi sabit kuponlu Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ile ABD doları cinsi sabit kira ödemeli kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek.

Hazine'den yapılan açıklamaya göre, 26 Temmuz 2023 valör tarihli DİBS ve kira sertifikası ihracı bankalara doğrudan satış yöntemi ile yapılacak.

Söz konusu ihraçlarda, asgari talep tutarı nominal olarak 10.000 ABD doları olacak ve senetler 1.000 ABD doları ve katları şeklinde ihraç edilecek.

Açıklamada, "ABD doları cinsi DİBS ve kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, ihraç tutarları bilgisi 25 Temmuz 2023 Salı günü İHS (T.C. Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi) vasıtasıyla T.C. Merkez Bankası tarafından iletilecektir. Bankaların ihraç karşılığında valör günü yatırması gereken tutarlar, valör günü (26 Temmuz 2023 Çarşamba) en geç saat 13.30’a kadar Bakanlığın Merkez Bankası nezdindeki hesaplarına aktarılmalıdır." denildi.