Hazine, kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek

Hazine, 20 Mart 2024 valör tarihli TL cinsi sabit kira ödemeli kira sertifikası ihracı gerçekleştirilecek.

Açıklamada şöyle denildi:

"Yurt içi tasarrufların artırılması, yatırımcı tabanının genişletilmesi ve finansman araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla, 20 Mart 2024 valör tarihli TL cinsi sabit kira ödemeli kira sertifikası ihracı gerçekleştirilecektir. Kira sertifikası ihracı bankalara doğrudan satış yöntemi ile gerçekleştirilecek olup taleplerin bankanızca teklif vermeye yetkili personelin imza sirküsü ile birlikte 19 Mart 2024 saat 14.00’e kadar Bakanlığımıza faks veya e-posta aracılığıyla iletilmesi gerekmektedir. Taleplere ilişkin form ekte yer almaktadır.

Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi 19 Mart 2024 Salı günü İHS (T.C. Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi) vasıtasıyla T.C. Merkez Bankası tarafından iletilecektir"