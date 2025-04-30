Hazine, mayısta 4 ihale düzenleyecek

Hazine, önümüzdeki 3 aya ilişkin "İç Borçlanma Stratejisi" raporunu yayımladı. Hazine, 6 Mayıs Salı günü 2 yıl (728 gün) vadeli, 5 Mayıs 2027 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu tahvil ilk kez ile 7 yıl (2.499 gün) vadeli, 10 Mart 2032 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli tahvili yeniden satışa çıkaracak.

13 Mayıs Salı günü, 4 yıl (1.393 gün) vadeli, 7 Mart 2029 itfalı, 3 ayda bir kupon ödemeli, TLREF'e endeksli tahvil yeniden ihraç edecek. Aynı gün, 4 yıl (1.428 gün) vadeli, 11 Nisan 2029 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli tahvil yeniden satılacak.

Hazine, 20 Mayıs tarihinde 1 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli, altın tahvilini ve yine 1 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.

İç Borç Ödemeleri

Hazine'nin Mayıs ayında toplam 733,3 milyar TL seviyesinde bir ödemesi bulunuyor.