Hazine nakit dengesi 159 milyar lira açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, nisan ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre, geçen ay Hazine'nin nakit gelirleri 244 milyar 450 milyon lira, nakit giderleri 403 milyar 563 milyon lira oldu.

Faiz dışı giderler 376 milyar 513 milyon lira, faiz ödemeleri ise 27 milyar 50 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 132 milyar 63 milyon lira açık verdi. Nisan ayında nakit dengesinde, 159 milyar 62 milyon liralık açık oluştu.

Geçen ay devirli-garantili borç geri dönüşü 3 milyar 874 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Kur farklarından kaynaklanan artış 4 milyar 177 milyon lira olarak gerçekleşirken, kasa/banka net hesabında da 105 milyar 924 milyon lira düşüş görüldü.