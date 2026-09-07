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Hazine ve Maliye Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin nakit gerçekleşme verilerini yayımladı.

Buna göre, Hazine nakit dengesi ağustosta 49,8 milyar lira fazla verdi. Önceki veri 395,7 milyar lira açık olarak kaydedilmişti.

Hazine'nin nakit gelirleri ağustos ayında 1 trilyon 677 milyar 104 bin lira, giderleri de 1 trilyon 627 milyar 288 bin lira olarak gerçekleşti.

Faiz dışı dengede 209,6 milyar liralık fazla

Hazine'nin ağustos ayında faiz dışı nakit dengesi 209,6 milyar lira fazla verdi. Veri önceki ay 70,4 milyar lira açık düzeyindeydi.

Hazine'nin faiz ödemeleri de 159 milyar 781 milyon lira olarak kaydedildi.