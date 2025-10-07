Hazine nakit dengesi eylülde yeniden açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı Ağustos ayında hazine nakit dengesi 84 milyar 215 milyon TL fazla verirken, Eylül ayında 359 milyar 887 milyon TL açık kaydetti.

9 ayda 1 trilyon 638 milyar 9 milyon TL açık

Yılbaşından Eylül sonuna kadar olan 9 aylık dönemde toplam nakit dengesi ise 1 trilyon 638 milyar 9 milyon TL açık verdi.

Ağustos ayında 249 milyar 703 milyon TL fazla olan faiz dışı denge, Eylül ayında 133 milyar 131 milyon TL açık verdi.

Toplam açık 100 milyar TL'yi aştı

Ocak-Eylül döneminde toplam açık ise 100 milyar 256 milyon TL oldu.