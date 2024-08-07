Hazine nakit dengesi, temmuz ayında açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı Temmuz ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerine göre, nakit dengesi Temmuz ayında 136,5 milyar TL açık verdi.

Nakit dengesi Haziran ayında 430,9 milyar lira açık vermişti.

Hazinenin nakit gelirleri 790 milyar 938 milyon lira, nakit giderleri 927 milyar 453 milyon lira oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre yılın ilk yedi ayında bütçe nakit dengesi 1,14 trilyon lira açık verdi.

Faiz dışı açık Temmuz'da 47,6 milyar TL olurken yedi aylık faiz dışı açık 522,9 milyar TL olarak gerçekleşti.