Hazine, ROT satışlarıyla 26,8 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği 7 ay vadeli kuponsuz Hazine bonosu ile 2 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvili ihaleleri öncesinde, piyasa yapıcılar ve kamu kuruluşlarına toplam 26,8 milyar TL tutarında rekabetçi olmayan teklif (ROT) satışı gerçekleştirdi.

Toplam satışın 14,8 milyar TL'si kamu kuruluşlarına, 12 milyar TL'si ise piyasa yapıcılara yapıldı.

7 ay vadeli bonoda 17,4 milyar liralık satış

10 Şubat 2027 itfa tarihli, 203 gün vadeli kuponsuz Hazine bonosunun yeniden ihracında kamu kuruluşlarından gelen 11,4 milyar TL tutarındaki teklifin tamamı karşılandı.

Piyasa yapıcılardan gelen 12 milyar 19,8 milyon TL tutarındaki rekabetçi olmayan teklife karşılık ise 6 milyar TL satış gerçekleştirildi.

2 yıl vadeli tahvilde 9,4 milyar liralık satış

15 Mart 2028 itfa tarihli, 602 gün vadeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracında ise kamu kuruluşlarının 3,4 milyar TL tutarındaki teklifinin tamamı karşılandı.

Piyasa yapıcılardan gelen 12 milyar 417,5 milyon TL tutarındaki rekabetçi olmayan teklife karşılık 6 milyar TL satış yapıldı.

Söz konusu tahvil, 6 ayda bir yüzde 18,40 kupon ödemesi gerçekleştirecek.

Her iki ihalenin valör tarihi ise 22 Temmuz 2026 olarak belirlendi.