Hazine, Şubat'ta 7 ihale düzenleyecek

Hazine, önümüzdeki 3 aya ilişkin "İç Borçlanma Stratejisi" raporunu yayımladı. Hazine'nin 3 aylık programına göre, Mart'ta 7 ihale düzenlemeyi ve 1 kira sertifikasını doğrudan satmayı, Nisan'da 7 ihale düzenleyerek, 1 kira sertifikasını doğrudan satmayı planlıyor.

Hazine 6 Şubat tarihinde, 2 yıl (728 gün) vadeli, 4 Şubat 2026 itfa tarihli, euro cinsi devlat tahvilini ve aynı vade ve itfa tarihli euro cinsi kira sertifikasını doğrudan satacak.

Hazine, 12 Şubat Pazartesi günü, 14 ay (420 gün) vadeli, 9 Nisan 2025 itfalı kuponsuz devlet tahvilini yeniden piyasaya sunacak. Aynı gün, 10 yıl (3.521 gün) vadeli, 5 Ekim 2033 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu tahvilin yeniden satışı gerçekleştirilecek.

13 Şubat Salı günü 4 yıl (1.435 gün) vadeli, 19 Ocak 2028 itfalı, 3 ayda bir kupon ödemeli, TLREF'e endeksli tahvil yeniden, 6 yıl (2.303 gün) vadeli, 5 Haziran 2030 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli tahvil yeniden ihraç edilecek.

Dört tahvilin valör tarihi de 14 Şubat 2024 Çarşamba olacak.

Hazine, 19 Şubat tarihlerinde 2 yıl (728 gün) vadeli, 18 Şubat 2026 itfalı, sabit kuponlu tahvili ilk kez ihraç edecek. 5 yıl (1.722 gün) vadeli, 8 Kasım 2028 itfalı, sabit kuponlu tahvil de yeniden satılacak. İki tahvil de 6 ayda bir kupon ödemeli olacak.

20 Şubat tarihinde, 2 yıl (728 gün) vadeli, 18 Şubat 2026 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli altın tahvili ile aynı vade ve itfalı altına dayalı kira serdifikası doğrudan satılacak.

Aynı gün, 5 yıl (1.820 gün) vadeli, 14 Şubat 2029 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli tahvil ilk kez piyasaya çıkacak.

Aynı gün 5 yıl (1.820 gün) vadeli, 14 Şubat 2029 itfalı, 6 ayda bir kira ödemeli, kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.

Satılacak üç tahvil ve bir kira sertifikasının valörü 21 Şubat 2024 Çarşamba olarak belirlendi.

İç Borç Ödemeleri

Hazine'nin Şubat ayında toplam 200 milyar 38 milyon TL seviyesinde bir ödemesi bulunuyor.

Hazine ödemenin 187 milyar 194 milyon TL kısmını piyasaya, 12 milyar 844 milyon TL kısmını kamu kuruluşlarına yapacak.

Hazine, Şubat, Mart ve Nisan aylarında toplam 375,5 milyar TL iç borç servisine karşılık, 541,1 milyar TL'lik iç borçlanma yapmayı planlıyor.

Hazine'nin Şubat ayı 2023 İç Borçlanma Stratejisi'ne göre, Şubat ayında toplam 200 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 250,2 milyar TL’lik iç borçlanma, Mart ayında toplam 95,9 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 131,8 milyar TL’lik iç borçlanma planlanıyor. Nisan ayında ise toplam 279,6 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 159,1 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanıyor.