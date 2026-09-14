Hazine tahvil ihaleleriyle 143,96 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün iki devlet tahvili ihalesi düzenledi. İhalelerde toplam net satış 83 milyar 310 milyon lira olurken, ihale öncesinde piyasa yapıcıları ve kamu kuruluşlarına 60 milyar 650 milyon liralık Rekabetçi Olmayan Teklif (ROT) satışı yapıldı. Böylece günün toplam borçlanması 143 milyar 960 milyon liraya ulaştı.

2 yıllık tahvil ihalesine 63,9 milyar liralık teklif

İki yıl vadeli tahvil ihalesine 63 milyar 930 milyon liralık teklif geldi. İhalede net satış tutarı 34 milyar 460 milyon lira olarak gerçekleşti.

Tahvilin ortalama basit faizi yüzde 36,63, ortalama bileşik faizi ise yüzde 39,98 olarak belirlendi.

4 yıllık TLREF tahviline 113,1 milyar liralık teklif

Dört yıl vadeli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı’na (TLREF) endeksli tahvil ihalesine 113 milyar 110 milyon liralık teklif geldi. İhalede net satış 48 milyar 850 milyon lira, dönemsel faiz ise yüzde 18,64 olarak gerçekleşti.