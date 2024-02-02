Hazine tahvil ihalesi ile kira sertifikası satışı yapacak

Hazine'nin ihale programına göre, 6 Şubat Salı günü 2 yıl (728 gün) vadeli, 4 Şubat 2026 itfalı, Euro cinsinden devlet tahvili ve kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.

Tahvil 6 ayda bir kupon, kira sertifikası ise 6 ayda bir kira ödemeli olacak.

İki tahvil için de valör 7 Şubat Çarşamba olarak belirlendi.

Hazine'nin gelecek hafta 5 milyar 98 milyon TL piyasaya, 12 milyar 141 milyon TL kamuya olmak üzere toplam 17 milyar 239 milyon TL iç borç ödemesi bulunuyor.