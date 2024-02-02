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Hazine tahvil ihalesi ile kira sertifikası satışı yapacak

Hazine, gelecek hafta Euro cinsinden bir tahvil ve bir kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.

Haber Merkezi
Foreks
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Hazine tahvil ihalesi ile kira sertifikası satışı yapacak
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Hazine'nin ihale programına göre, 6 Şubat Salı günü 2 yıl (728 gün) vadeli, 4 Şubat 2026 itfalı, Euro cinsinden devlet tahvili ve kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.

Tahvil 6 ayda bir kupon, kira sertifikası ise 6 ayda bir kira ödemeli olacak.

İki tahvil için de valör 7 Şubat Çarşamba olarak belirlendi.

Hazine'nin gelecek hafta 5 milyar 98 milyon TL piyasaya, 12 milyar 141 milyon TL kamuya olmak üzere toplam 17 milyar 239 milyon TL iç borç ödemesi bulunuyor.

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