Hazine, tahvil ihalesinde 13 milyar TL satış yaptı

Hazine ve Maliye Bakanlığının TL cinsinden 4 Yıl (1.428 gün) vadeli TLREF'e endeksli tahvil ihalesinde net 9 milyar 865,6 milyon TL satış gerçekleştirildi.

İhale öncesi yapılan 3 milyar 100 milyon TL ROT satışla birlikte toplam satış tutarı 12 milyar 965,6 milyon TL'ye ulaştı. İhalede satışların nominal tutarı 10 milyar 643 milyon TL oldu.

İhalede minimum fiyat 91.300 TL, ortalama fiyat 92.696 TL seviyesinde oluşurken, dönemsel faiz oranı yüzde 3,59 olarak gerçekleşti.

Yeniden ihraç edilecek tahvilin valörü 19 Temmuz 2023 olacak. Tahvilin geri ödemesi 16 Haziran 2027 tarihinde yapılacak.