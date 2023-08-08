Hazine, tahvil ihalesinde 14,84 milyar TL satış yaptı

İhalede 19 milyar 181 milyon TL nominal teklif gelirken, satışların nominal tutarı 12 milyar 937 milyon TL oldu.

İhalede reel bileşik faiz en düşük yüzde 3,83, ortalama yüzde 3,95, en yüksek yüzde 4,02 olarak belirlendi.

İhalede minimum fiyat 88.812 TL, ortalama fiyat 89.607 TL seviyesinde oluştu.

Yeniden ihraç edilecek tahvilin valörü 9 Ağustos 2023 olacak. Tahvilin geri ödemesi 16 Haziran 2027 tarihinde yapılacak.