Hazine, tahvil ihalesinde 2.75 milyar TL borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği 10 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli tahvil ihalesinde net 1 milyar 999.7 milyon TL satış yaptı. İhale öncesinde kamu kuruluşlarına ve piyasa yapıcılarına yapılan 750 milyon TL net rekabetçi olmayan tekliflere satışlarla birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bugünkü toplam satış tutarı 2 milyar 749,7 milyon TL'ye ulaştı. Bugün bir de kira sertifikası ihalesi düzenleyen Hazine, aylık borçlanmasını tamamlamış oldu.

10 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli tahvilin yeniden ihraç ihalesinde nominal teklif 8 milyar 953 milyon, nominal satış 1 milyar 455 milyon TL ortalama minimum fiyat 132.586 TL, ortalama fiyat 137.434 TL, reel basit faiz – yüzde 1,72, reel bileşik faiz – yüzde 1,72 oldu. TÜFE'ye endeksli tahvil ihalesi öncesinde piyasa yapıcılarına 750 milyon TL rekabetçi olmayan tekliflere (ROT) net satış yaptı. Kamuya satış olmazken, piyasa yapıcı bankaların net teklif tutarı ise 2 milyar 96 milyon TL oldu.