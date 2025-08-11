Hazine, tahvil ihalesinde 80,5 milyar TL borçlandı

Hazine, TL cinsinden 2 Yıl (700 gün) vadeli sabit kuponlu ihalesi gerçekleştirdi. İhalede 69 milyar 677,5 milyon TL teklif gelirken, satışların nominal tutarı 40 milyar 907 milyon TL oldu.

Yeniden satışa çıkan tahvilin bileşik faizi en düşük %40,20, ortalama %40,39, en yüksek %40,51 seviyesinde oluştu. Basit faiz ise ortalama %39,98 olarak gerçekleşti.

Tahvilin minimum fiyatı 103.696 TL, ortalama fiyatı 103.825 TL seviyesinde oluştu.

Tahvil ihalesinde satılan kağıtlar 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü ihraç edilecek. Tahvilin itfa tarihi 14 Temmuz 2027.