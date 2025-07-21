Hazine tahvil ve kira sertifikasını doğrudan satacak
Hazine yarın bir tahvil ve bir kira sertifikasını doğrudan satacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın bir devlet tahvilinin ve bir kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede, 1 yıl (364 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, dolar cinsi devlet tahvili doğrudan satılacak.
Diğer ihalede de 1 yıl (364 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli, dolar cinsi kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.