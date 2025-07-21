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Hazine tahvil ve kira sertifikasını doğrudan satacak

Hazine yarın bir tahvil ve bir kira sertifikasını doğrudan satacak.

Haber Merkezi
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Hazine tahvil ve kira sertifikasını doğrudan satacak
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın bir devlet tahvilinin ve bir kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede, 1 yıl (364 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, dolar cinsi devlet tahvili doğrudan satılacak.

Diğer ihalede de 1 yıl (364 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli, dolar cinsi kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

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