Hazine üç tahvil için ihaleye çıkacak

Hazine'nin ihale programına göre, 19 Şubat Pazartesi günü 2 yıl vadeli, 16 Şubat 2026 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu tahvil ilk kez piyasaya çıkarılacak.

Aynı gün, 5 yıl vadeli, 8 Kasım 2028 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu tahvilin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Hazine, 20 Şubat Salı günü, 5 yıl vadeli, 14 Şubat 2029 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli tahvili ilk kez satacak.

Aynı gün, 5 yıl vadeli, 14 Şubat 2029 itfalı, 6 ayda bir kira ödemeli, kira sertifikasının yanı sıra, 2 yıl vadeli, 18 Şubat 2026 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.

İhraç edilen tüm kağıtlar için valör 21 Şubat 2024 Çarşamba olacak ve Hazine Şubat ayı programını tamamlayacak.

Hazine'nin 21 Şubat günü 114 milyar 682 milyon TL piyasaya ve 61 milyon TL kamuya olmak üzere 114 milyar 743 milyon TL rekor iç borç ödemesi bulunuyor. Hazine haftanın son günü de tamamı piyasaya 2 milyar 463 milyon TL ödeme yapacak.