Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten 'istifa' iddialarına yanıt

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hakkında dolaşıma sokulan istifa iddialarına ilişkin açıklama geldi.

Bakan Şimşek sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada "Şahsımla ilgili dolaşıma sokulan istifa iddiaları asılsızdır. Ülkemizin ekonomik istikrarını hedef alan bu tür spekülatif haberlere itibar edilmemelidir." ifadelerini kullandı.

Şahsımla ilgili dolaşıma sokulan istifa iddiaları asılsızdır.



Ülkemizin ekonomik istikrarını hedef alan bu tür spekülatif haberlere itibar edilmemelidir. — Mehmet Simsek (@memetsimsek) September 24, 2026

DDM: Gerekli adli süreçler yürütülmektedir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifasını sunduğu, bu yönde bir talebi olduğu" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

DMM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan iddialara ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'in istifasını sunduğuna veya bu yönde bir talebi olduğuna ilişkin iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu asılsız içerikleri yayan, kamuoyunu ve piyasaları spekülasyonlarla yanıltmaya çalışan kişi ve hesaplar hakkında gerekli adli süreçler yürütülmektedir. Ekonomik istikrarı ve finansal piyasaları manipüle etmeyi amaçlayan bu tür kasıtlı paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur."