Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün kabine toplantısı sonrası enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın paylaşımını alıntılayarak "Enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyoruz" mesajını verdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre nisan ayında enflasyon aylık yüzde 4,18 olarak açıklandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Enflasyonla mücadele irademizde en küçük gerileme yoktur" sözlerini alıntılayarak şunları söyledi:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü desteğiyle enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyoruz. Birçok alanda kayda değer sonuçlar elde ettiğimiz programımıza duyulan güven sayesinde, enflasyonu kalıcı olarak düşürerek fiyat istikrarı hedefimize de ulaşacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaptığı paylaşımda, nisan ayı enflasyonunun yüzde 4,18 olarak gerçekleştiğini hatırlatarak, yüksek seyreden akaryakıt fiyatlarının enflasyon üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini dile getirdi.
Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü desteğiyle enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyoruz.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) May 5, 2026
