Bakan Şimşek: Vergi ve harçlara yeniden değerleme oranının altında zam gelebilir

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekim ayı enflasyon verilerini ve bugün belli olan 2026 Yeniden Değerleme Oranını sosyal medya hesabından değerlendirdi.

Bakan Şimşek, yıllık enflasyonun ekim ayında sınırlı da olsa gerilediğini belirtti ve “2022 ve 2023 yıl sonunda sırasıyla yüzde 64 ve yüzde 65 olan enflasyon, 2024’te yüzde 44’e ve 2025 yılı ekim ayında yüzde 32,9’a indi. Dezenflasyon sürecinde geçici dalgalanmalar yaşanabiliyor. Son dönemde bir yavaşlama gözlense de genel tablo değişmedi” şeklinde ifade etti.

Vergi ve harçlara yeniden değerleme oranının altında zam gelebilir

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, 2026 yılı için vergi ve harç artışlarının enflasyon hedefi dikkate alınarak, yeniden değerleme oranının altında yapılabileceğini söyledi.

Şimşek ayrıca, “Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı kararlılıkla uyguluyor, enflasyon üzerindeki arz yönlü baskıları azaltacak yapısal adımları atıyoruz” dedi.

Bakan Şimşek açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yıllık enflasyon ekimde sınırlı da olsa geriledi. 2022 ve 2023 yıl sonunda sırasıyla yüzde 64 ve yüzde 65 gerçekleşen enflasyon, 2024’te yüzde 44’e ve 2025 yılı Ekim ayında yüzde 32,9’a indi. Dezenflasyon sürecinde geçici dalgalanmalar yaşanabiliyor. Son dönemde bir yavaşlama gözlense de genel tablo değişmedi. Destekleyici küresel ve yurt içi koşullar sayesinde dezenflasyonun devam etmesini öngörüyoruz.

Bütçe imkânları doğrultusunda, 2026 yılı için vergi ve harçlardaki güncellemenin, enflasyon hedeflerini dikkate alarak yeniden değerleme oranından daha düşük oranda yapılması hususu gündemimizde. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı kararlılıkla uyguluyor, enflasyon üzerindeki arz yönlü baskıları azaltacak yapısal adımları atıyoruz."