  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 15 stajyer muhasebat kontrolörü alacak
Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 15 stajyer muhasebat kontrolörü alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 15 stajyer muhasebat kontrolörü istihdam edecek.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 15 stajyer muhasebat kontrolörü alacak
Takip Et

Konuya ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Bakanlığın Muhasebat Genel Müdürlüğü Muhasebat Kontrolörleri Başkanlığında istihdam edilmek üzere 15 stajyer muhasebat kontrolörü alınacak.

Adaylar, giriş sınavı başvurusunu 22-31 Aralık tarihlerinde elektronik ortamda "e-Devlet veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden tamamlayabilecek.

Giriş sınavına girmeye hak kazanan adaylar, Bakanlığın ve Genel Müdürlüğün internet sitesinden ilan edilecek.

Giriş sınavı, 7-8 Şubat 2026 tarihlerinde yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara'da yapılacak. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava giremeyecek.

Ekonomi
Finansal İstikrar Raporu'nun ikincisi yayımlandı: Sıkı finansal koşullar, dezenflasyona destek veriyor
Sıkı finansal koşullar, dezenflasyona destek veriyor
Ekim ayı işsizlik rakamları belli oldu
Ekim ayı işsizlik rakamları belli oldu
Resmi Gazete yayımlandı: Göçmenler de artık GSS primi ödeyecek
Göçmenler de artık GSS primi ödeyecek
Bakanlık duyurdu: Doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı
Bakanlık duyurdu: Doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı
Su Ürünleri Tescil Komitesi, 7 balık türünü tescilledi
Su Ürünleri Tescil Komitesi, 7 balık türünü tescilledi
Milyonlarca çalışan için geri sayım: Asgari ücret maratonu başlıyor
Milyonlarca çalışan için geri sayım: Asgari ücret maratonu başlıyor