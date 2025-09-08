  1. Ekonomim
Hazine ve Maliye Bakanlığı 80 milyar liralık kira sertifikası ihraç etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 80 milyar liralık kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 80 milyar liralık kira sertifikası ihraç etti
Bakanlığın internet sitesinde, kira sertifikası ihracının sonucuna ilişkin duyuru yayımlandı.

Buna göre, 80 milyar 74 milyon 420 bin lira tutarında 10 Eylül 2025 valörlü, 8 Eylül 2027 itfa tarihli, 2 yıl vadeli, Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREFK) endeksli kira sertifikası ihraç edildi.

Kira sertifikası almaya hak kazanan banka veya kamu kurum ve kuruluşlarına, satış tutarları bilgisi Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla iletilecek.

