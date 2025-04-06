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Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: Stok vergisi getirilecek mi?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, stok vergisi getirileceği yönündeki haberlerin doğru olmadığını bildirdi.

Haber Merkezi
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Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: Stok vergisi getirilecek mi?
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan stok vergisi getirileceği iddialarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Bir basın kuruluşunda yer alan, "Şimşek, stoktan vergi alma peşinde" başlıklı haberin gerçek dışı olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakanlığımızın, haberde iddia edildiği üzere 'Enflasyon farkı stok vergisi' adı altında bir vergi alınmasına yönelik herhangi bir çalışması kesinlikle bulunmamaktadır. Bakanlığımız tarafından doğruluğu teyit edilmeden yapılan haberler spekülasyon niteliği taşımakta olup, itibar edilmemelidir."

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