Hazine ve Maliye Bakanlığı borç stoku verilerini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin hazine garantili dış borç stokunun 31 Mart itibarıyla 19 milyar dolar, net borç stokunun da 8 trilyon 960 milyar lira olduğunu bildirdi.

Bakanlık, 31 Mart itibarıyla Hazine garantili dış borç, kamu net borç ve Avrupa Birliği (AB) tanımlı genel yönetim borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'nin AB tanımlı genel yönetim borç stoku, 15 trilyon 622 milyar lira olarak gerçekleşirken stokun milli gelire oranı yüzde 23,1 oldu.

Kamu net borç stoku da 8 trilyon 960 milyar lira olarak hesaplanırken, stokun milli gelire oranı yüzde 13,3 olarak kaydedildi.

Hazine garantili dış borç stoku ise 19 milyar dolar olarak tespit edildi.