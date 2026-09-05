Özelleştirme İdaresi Başkanlığı: Köprü ve otoyollar satılmıyor, işletme hakkı devrediliyor: 600 milyon dolar kâr iddiaları gerçek değil

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen ve özelleştirme kapsam ve programında bulunan otoyol ve köprülere yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, teknik, hukuki ve mali hazırlık çalışmalarının ilgili kurumlarla koordinasyon içinde, mevzuata uygun ve şeffaf biçimde sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, yürütülen hazırlık çalışmalarının kamu varlıklarının satışını değil, mülkiyetin devlette kalması kaydıyla işletme hakkının belirli bir süre için devredilmesini esas alan bir modelin değerlendirilmesine yönelik olduğu ifade edildi.

Bu modelde önceliğin gelir elde etmek olmadığı belirtilerek, otoyollarda hizmet kalitesinin yükseltilmesi, bakım ve yatırımların hızlandırılması ve işletme verimliliğinin artırılmasının amaçlandığı kaydedildi.

“600 milyon dolarlık gelir hesabı eksik ve yanıltıcı”

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, kamuoyunda otoyolların yıllık 600 milyon dolar kâr ettiği ve 30 yıllık toplam kârın 18 milyar dolara ulaşacağı yönündeki değerlendirmelerin eksik ve yanıltıcı olduğunu bildirdi.

Açıklamada, söz konusu 600 milyon doların doğrudan kâr değil gelir olduğu, bu tutarın yaklaşık 300 milyon dolarının bakım ve onarım giderleri ile yatırım harcamaları, personel ve işletme giderlerinden oluştuğu vurgulandı.

Tüm bu maliyetler göz ardı edilerek yapılan hesaplamaların otoyolların gerçek ekonomik değerini yansıtmadığı ve kamuoyunu yanıltıcı nitelik taşıdığı ifade edildi.

“30 yıllık kâr hesabı teknik ve mali açıdan geçerli değil”

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 600 milyon dolarlık gelirin doğrudan 30 yıl ile çarpılarak “30 yıllık kâr” veya “kamu zararı” hesabı yapılmasının teknik ve mali açıdan geçerli olmadığını da belirtti.

Altyapı değerlendirmelerinde trafik projeksiyonları, bakım ve yenileme yatırımları, işletme ve personel giderleri ile finansman maliyetleri ve risklerin birlikte dikkate alındığı kaydedildi.

Ücretsiz otoyolların ücretlendirilmesi gündemde değil

Açıklamada, yürütülen çalışmaların temel amacının hizmet kalitesini artırmak, bakım ve yatırımları hızlandırmak, işletme verimliliğini yükseltmek ve sürdürülebilir bir altyapı yönetimi oluşturmak olduğu belirtildi.

Ücretsiz otoyolların ücretli hale getirilmesi veya geçiş ücretlerine ilişkin ilave bir artış kararı alınmasının söz konusu olmadığı da vurgulandı.

5 Eylül 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın yetkilendirildiği hatırlatılan açıklamada, sürecin tüm aşamalarının ilgili mevzuat çerçevesinde şeffaflık, rekabet ve hesap verebilirlik esas alınarak yürütüleceği ifade edildi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın açıklamasının tamamı şöyle:

"Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen ve özelleştirme kapsam ve programında bulunan otoyol ve köprülere yönelik teknik, hukuki ve mali hazırlık çalışmaları; ilgili kurumlarla koordinasyon içinde, mevzuata uygun ve şeffaf biçimde sürdürülmektedir.

Yürütülen bu rutin hazırlık çalışmaları kamu varlıklarının satışını değil, mülkiyetin Devlette kalması kaydıyla işletme hakkının belirli bir süre için devredilmesini esas alan bir modelin değerlendirilmesine yöneliktir. Bu modelde öncelik gelir elde etmek değil; otoyollarda hizmet kalitesini yükseltmek, bakım ve yatırımları hızlandırmak ve işletme verimliliğini artırmaktır.

Diğer yandan, kamuoyunda otoyolların yıllık 600 milyon dolar kâr ettiği ve 30 yıllık toplam kârın 18 milyar dolara ulaştığı yönünde eksik ve yanıltıcı değerlendirmeler bulunmaktadır. Oysa 600 milyon dolar kâr değil, gelirdir. Bu tutarın yaklaşık 300 milyon doları bakım ve onarım giderleriyle yatırım harcamaları, ayrıca önemli tutarda yatırım ve yenileme harcamaları ile personel ve işletme giderlerinden oluşmaktadır. Tüm bu maliyetler göz ardı edilerek yapılan hesaplamalar, otoyolların gerçek ekonomik değerini yansıtmamakta ve kamuoyunu yanıltmaktadır.

Bu nedenle 600 milyon doların doğrudan 30 yıl ile çarpılarak “30 yıllık kâr” veya “kamu zararı” hesabı yapılması teknik ve mali açıdan geçerli değildir. Altyapı değerlendirmelerinde trafik projeksiyonları, bakım ve yenileme yatırımları, işletme ve personel giderleri, finansman maliyetleri ve riskler birlikte dikkate alınır.

Yukarıda belirtildiği üzere, yürütülen çalışmaların temel amacı; hizmet kalitesini artırmak, bakım ve yatırımları hızlandırmak, işletme verimliliğini yükseltmek ve sürdürülebilir bir altyapı yönetimi oluşturmaktır. Ücretsiz otoyolların ücretli hale getirilmesi, geçiş ücretlerine ilişkin ilave bir artış kararı ve çalışanların mevcut haklarının kaybetmesine yol açacak herhangi bir karar bulunmamaktadır. 5.9.2026 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nı yetkilendirmektedir. Sürecin tüm aşamaları Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde, şeffaflık, rekabet ve hesap verebilirlik esas alınarak yürütülmektedir."