  3. Hazine ve Maliye Bakanlığı sanal bahis bayilerine ‘uyum görevlisi’ zorunluluğu getirdi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, suç gelirleriyle mücadele kapsamında şans ve bahis oyunu faaliyetlerini elektronik ortamda yürüten bayilere uyum görevlisi atama zorunluluğu getirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de yayımlanan “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile birlikte şans ve bahis oyunu faaliyetlerini elektronik ortamda yürüten bayilere uyum görevlisi atama zorunluluğu getirildi.

Finans sektörüne sıkı denetim

Düzenlemeyle birlikte, kalkınma ve yatırım bankalarının da uyum yükümlülük düzeyi artırıldı. Bu bankalar, artık uyum programı oluşturması gereken yükümlüler kapsamına dahil edildi. Böylece finans sektöründe daha sıkı bir denetim mekanizması tesis edilmiş oldu.

Sanal bayilere uyum görevlisi zorunluluğu

Yeni yönetmelikle şans ve bahis oyunlarını fiziki işyeri olmadan tamamen elektronik ortamda yürüten sanal bayiler, uyum görevlisi atamakla yükümlü tutuldu.

Uyum görevlisi ve yardımcısının atanması, görevden ayrılması ve yetkilendirilme süreçlerine ilişkin esaslar da yönetmelikte ayrıntılı olarak düzenlendi.

