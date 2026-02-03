Hazine ve Maliye Bakanlığı tahvil ihracı için 4 finans kuruluşuna yetki verdi

  1. Ekonomim
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Euro cinsinden 8 yıl vadeli tahvil ihracı için 4 finans kuruluşunu yetkilendirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinden tahvil ihracı yetkisine ilişkin duyuru yapıldı.

Buna göre, 2026 yılı dış finansman programı çerçevesinde avro cinsinden 8 yıl vadeli bir tahvil ihracını gerçekleştirmek üzere Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan ve Societe Generale'e yetki verildi.

