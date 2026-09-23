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Hazine ve Maliye Bakanlığı tahvil ihracı için 4 uluslararası bankaya yetki verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2026 yılı dış finansman programı kapsamında ABD doları cinsinden 10 yıl vadeli sürdürülebilir tahvil ihracı için BNP Paribas, Citibank, ING Bank ve J.P. Morgan’a yetki verdi.

Haber Merkezi
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Hazine ve Maliye Bakanlığı tahvil ihracı için 4 uluslararası bankaya yetki verdi
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2026 yılı dış finansman programı kapsamında uluslararası piyasalarda tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere çalışma başlattı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD doları cinsinden 10 yıl vadeli ESG tahvil ihracı için dört uluslararası bankaya yetki verildi.

Söz konusu ihraç kapsamında BNP Paribas, Citibank, ING Bank ve J.P. Morgan yetkilendirildi. Bankalar, sürdürülebilirlik temalı tahvilin uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirilmesine yönelik süreci yürütecek. İhraç, Türkiye’nin 2026 yılı dış finansman programı çerçevesinde gerçekleştirilecek.

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