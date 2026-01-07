Hazine ve Maliye Bakanlığı tahvil ihracı için 5 finans kuruluşuna yetki verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 2026 yılı dış finansman programı çerçevesinde ABD doları cinsinden 7 ve 12 yıl vadeli çift dilim tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere Abu Dhabi Commercial Bank, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs ve Standard Chartered'a yetki verildi.