  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Hazine ve Maliye Bakanlığı tahvil ihracı için 5 finans kuruluşuna yetki verdi
Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanlığı tahvil ihracı için 5 finans kuruluşuna yetki verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ABD doları cinsinden 7 ve 12 yıl vadeli çift dilim tahvil ihracını gerçekleştirmek üzere 5 finans kuruluşunu yetkilendirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hazine ve Maliye Bakanlığı tahvil ihracı için 5 finans kuruluşuna yetki verdi
Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 2026 yılı dış finansman programı çerçevesinde ABD doları cinsinden 7 ve 12 yıl vadeli çift dilim tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere Abu Dhabi Commercial Bank, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs ve Standard Chartered'a yetki verildi.

Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 7 Ocak 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 7 Ocak 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Borsada manipülasyon soruşturması | 17 şüpheli gözaltına alındıBorsada manipülasyon soruşturması | 17 şüpheli gözaltına alındıGündem
Türkiye Sigorta Birliği: Devlet katkısı devam ediyor, BES gücünü koruyorTürkiye Sigorta Birliği: Devlet katkısı devam ediyor, BES gücünü koruyorEkonomi
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey’e saldırı girişimi kamerada (Video)Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey’e saldırı girişimi kamerada (Video)Gündem

 