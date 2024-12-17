Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 1,5 milyar liralık kira sertifikası ihracı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde, kira sertifikası ihracının sonucuna ilişkin duyuru yayımlandı.

Buna göre, 1 milyar 469 milyon 11 bin lira tutarında 18 Aralık 2024 valörlü, 16 Aralık 2026 itfa tarihli, 2 yıl vadeli, sabit getirili kira sertifikası ihraç edildi.

Kira sertifikası almaya hak kazanan banka veya kamu kurum ve kuruluşlarına, satış tutarları bilgisi Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla iletilecek.