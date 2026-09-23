Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan gri liste açıklaması: Riskin olmadığı açıkça tescil edildi

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye’nin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından gerçekleştirilen 5’inci tur değerlendirmesinde 40 tavsiyenin 38’inde uyumlu bulunduğunu açıkladı.

FATF’nin haziran ayında düzenlenen Genel Kurul toplantısında kabul edilen raporda, Türkiye’nin yalnızca mevzuat ve kurumsal altyapısı değil, kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadeledeki uygulamalarının etkinliği de değerlendirildi.

Türkiye 40 tavsiyenin 38’inde uyumlu

Değerlendirmenin teknik uyum bölümünde FATF’nin 40 tavsiyesi esas alındı. Türkiye, bu tavsiyelerin 38’inde uyumlu olarak değerlendirildi.

FATF kapsamında ülkelerin mali suçlarla mücadeleye yönelik yasal düzenlemeleri ve kurumsal yapıları belirli aralıklarla incelenirken, oluşturulan sistemlerin uygulamada ne ölçüde sonuç verdiği de değerlendiriliyor.

11 temel sonuç üzerinden etkinlik değerlendirmesi

Raporun etkinlik bölümünde Türkiye’nin mali suçlarla mücadele uygulamaları 11 Kısa Vadeli Çıktı üzerinden ele alındı. Türkiye, bu sonuçların 3’ünde “Önemli Ölçüde Etkili”, 8’inde ise “Ilımlı Ölçüde Etkili” olarak değerlendirildi. Böylece raporda, Türkiye’nin hem teknik altyapısı hem de uygulamadaki performansına ilişkin tespitlere yer verildi.

Bakanlıktan gri liste açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı, değerlendirme sonucunda Türkiye’nin stratejik bir eksikliğinin bulunmadığını bildirdi. Bakanlık, bu nedenle Türkiye açısından gri liste riskinin söz konusu olmadığını belirtti.

FATF’nin izleme mekanizmasında, mali suçlarla mücadelede stratejik eksiklikleri bulunan ülkeler daha yakından takip ediliyor.

Mücadele stratejileri devam edecek

Türkiye, FATF raporunda belirtilen alanlara yönelik çalışmalarını sürdürecek. Bu kapsamda 2026-2030 dönemini kapsayan strateji belgesi doğrultusunda adımlar atılacak.

Kitle imha silahlarının finansmanının önlenmesine yönelik 2025-2029 stratejisi kapsamında yürütülen çalışmalar da devam edecek. Kamu kurumları ile özel sektörün mali suçlarla mücadeledeki iş birliğinin sürdürülmesi planlanıyor.