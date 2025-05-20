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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan kira sertifikası ihracı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, toplam 24 bin 780 kilogram altın karşılığı altın tahvili ile altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

Haber Merkezi
AA
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan kira sertifikası ihracı
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Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, doğrudan satış yöntemiyle 21 Mayıs 2025 valörlü, 20 Mayıs 2026 itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 0,60 kupon ödemeli, 9 bin 530 kilogram altın karşılığı altın tahvili ihraç edildi.

Ayrıca doğrudan satış yöntemiyle aynı valör ve itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 0,60 kira ödemeli, 15 bin 250 kilogram altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

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