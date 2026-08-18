Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan ‘Sıkı para politikasına kalibrasyon hazırlığı’ haberine açıklama
Hazine ve Maliye Bakanlığı, “Sıkı para politikasına ‘kalibrasyon’ hazırlığı” başlıklı habere ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın uhdesindeki konuların Bakanlıkla ilişkilendirilmesini ve ekonomi programında köklü değişiklik yapılacağı yönündeki yorumları “doğru değil” şeklinde değerlendirdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, sıkı para politikasında “kalibrasyon” hazırlığı yapıldığı ve ekonomi programında köklü değişikliklere gidileceği yönündeki haber ve yorumların doğru olmadığını bildirdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:
"Ekonomim Gazetesi’nde yayımlanan 'Sıkı para politikasına ‘kalibrasyon’ hazırlığı' başlıklı haberde, “Hazine ve Maliye Bakanlığına yakın reel sektör ve bankacılık kaynakları”na dayandırılan birtakım iddialara “kulis” adı altında yer verilmiş ve bugün ise dezenformasyon haline dönüştürüldüğü görülmüştür.
Söz konusu haber, konunun doğrudan muhataplarına sorulmadan hazırlanmıştır.
Özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın uhdesinde bulunan (para politikası araçları, döviz kuru politikası ile kredi büyüme limitlerine ilişkin) konular Bakanlığımızla ilişkilendirilmiş ve bu çerçevede ekonomi programında köklü değişiklik yapılacağı yönündeki yorumlar doğru değildir.
Kamuoyunun yanlış yönlendirilmesine neden olabilecek, Bakanlığımız veya ilgili kurumlarca doğrulanmamış bu tür haberlere itibar edilmemesi önem taşımaktadır."
Basın Açıklaması- 18.08.2026 pic.twitter.com/VXULTLiRee— T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (@HMBakanligi) August 18, 2026