Hazine ve Maliye Bakanlığının borçlanma yetkisine 200 milyar lira ilave

Canan SAKARYA

ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2022 yılı için 293 milyar lira olan borçlanma limitini 200 milyar lira daha artıran, limanlarda işletme süresini 49 yıla kadar uzatan, özelleştirme döneminde TEDAŞ’a olan 2 bin liranın altında borçların silinmesini öngören torba teklif Meclis’te kabul edildi. Meclis 3 Ocak Salı gününe kadar çalışmalarına ara verdi.

Torba teklifin en tartışmalı maddelerinden olan daha önce Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen TDİ ve TCDD’ye ait limanlarda işletme süresi yapılan yeni düzenlemelerle 49 yıla kadar uzatıldı. Sözleşmenin uzatılması için işletmeci tarafından kanunun Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından 15 gün içerisinde başvuru yapılacak. Ek sözleşmenin imzalanabilmesi için işletmeci şirketlerin işletme hakkını doğuran sözleşmeden kaynaklanan tüm mali yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmiş olmaları ve işletme hakkını doğuran sözleşmeden kaynaklı olarak açılmış davalardan feragat etmeleri şartı aranacak. Ek sözleşme ile ilgili olarak Danıştay'dan görüş alınmayacak. Ek sözleşme ile uzatılan süre yatırım süresine eklenmeyecek. İşletmeci şirketler özelleştirme sözleşmelerinde yer alan yatırım şartına ilave olarak ek sözleşme bedelinin yüzde 10’u oranında limancılık faaliyetleri ile ilgili yatırım yaparak bu yatırmaları ek sözleşmelerin imza tarihinden itibaren 5 yıl içinde gerçekleştirecek. Süre sonunda işletmeci şirketler, yatırımın gerçekleştirildiğine dair rapor ve bu durumu tevsik eden bilgi ve belgeleri TCDD veya TDİ’ye kontrol edilmesi için sunacaklar. Yapılan denetimde söz konusu yatırım zorunluluğunun yerine getirilmemiş olduğunun tespit edilmesi halinde ek sözleşme feshedilecek. Bu durumda işletmeci şirkete, ek sözleşme gereği ödenen bedeller de dahil herhangi bir bedel iadesi yapılmayacak.

624 milyon lira tutarında elektrik borcu silinecek

Vatandaşların özelleştirme döneminde TEDAŞ’a ödenmemiş olan borçlarından 2 bin liranın altında olan yaklaşık 55 bin elektrik aboneye ait yaklaşık 624 milyon lira tutarındaki borcu silinecek. Bu kapsam dışında kalan abonelerin TEDAŞ’a olan geçmiş dönem elektrik tüketiminden kaynaklanan borçları ise yapılandırılacak. Türk vatandaşları ile oturma izni almış yabancı ülke vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan kişilerin 31 Aralık 2012 tarihi öncesine ait genel sağlık sigortası (GSS) primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi alacakların tahsilinden vazgeçiliyor. Kanunla 2012 yılı öncesi döneme ilişkin 1 milyar 707 milyon liralık Genel Sağlık Sigortası prim borcu silinecek. Diğer bir düzenlemeye göre; BOTAŞ'ın ödenmemiş her türlü vergi, fon ve paylar ile idari para cezaları, bunlara bağlı gecikme zammı ve gecikme faizlerinden oluşan borçları, Hazineden görevlendirme bedeli alacaklarına karşılık mahsup edilerek silinecek.İş Kanunu’nda yapılan değişiklikle, petrol sektöründeki araştırma, arama ve sondaj faaliyetlerinde işçilerin gece çalışması yapılabilmesine yönelik düzenleme yapıldı.