Hazine yarın 1 ihale ve 1 kira sertifikası satışı yapacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın devlet tahvil ihalesi ile doğrudan kira sertifikası satışı gerçekleştirecek.
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarınki ihalede 5 yıl (1771 gün) vadeli, TÜFE'ye endeksli 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.
Aynı gün 5 yıl (1821 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli kira sertifikasının da doğrudan satışına imza atılacak.