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Hazine yarın 2 doğrudan satış gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 doğrudan satışa imza atacak.

Haber Merkezi
AA
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Hazine yarın 2 doğrudan satış gerçekleştirecek
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre 11 Haziran Perşembe günü 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli altın tahvili ile 6 ayda bir kira ödemeli altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışları yapılacak.

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