Hazine yarın 2 doğrudan satış gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre 11 Haziran Perşembe günü 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli altın tahvili ile 6 ayda bir kira ödemeli altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışları yapılacak.